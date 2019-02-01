“بوابة قنا الإلكترونية” اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2019 الترم الأول -نصف العام-...

نقدم إلى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا وكل الإدارات التعليمية التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، وكان السيد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم ومعه السيد المحافظ قاما بجولة تفقدية في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في بعض لجان المديرية والتي بدأت يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019، وقد شدد السيد المحافظ على ضرورة توفير الجو المناسب والهادئ لجميع الطلاب كما أكد سيادته على جميع الملاحظين والمراقبين بضرورة التصدي لأي محاولات للغش الجماعي من الطلاب، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة إعدادية قنا فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2019

أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا أن ما يقرب من 50760 طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في المحافظة، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على 321 لجنة مختلفة، وأكد سيادته أن جميع أعمال الامتحانات قد انتهت يوم الخميس الموافق 24-1-2019 دون وجود شكاوى أو صعوبا، وذلك وفقا للتقارير التي تقدمت بها غرفية العمليات التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لمتابعة سير الامتحانات في جميع اللجان.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية قنا 2019 ترم أول

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أن جميع أعمال التصحيح في مراكز التصحيح داخل المحافظة قد شارفت على الانتهاء، وأنه سيتم تجميع النتيجة من جميع الكنترولات في غضون يومين تقريبا تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها رسميا نهاية الإسبوع الجاري، وأعلن سيادته أن نتائج امتحانات الفصل الأول 2019 سوف تكون متاحة عبر بوابة قنا الإلكترونية من خلال هذا الرابط

وفي حالة توفر رابط مباشر آخر سوف نقوم بوضعه مباشرة فتابعونا.