“إصدار” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ترم أول محافظات “سوهاج وقنا وأسوان”...

مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية الفصل الدراسي الأول 2019، ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظات سوهاج وقنا وأسوان قيام مديريات التربية والتعليم في هذه المحافظات بإعلان واعتماد نتائج امتحانات التيرم الأول 2019، ونحن وكما تعودتم منا دائما من خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقدم لكم عبر هذا المقال جميع الروابط المباشرة التي سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بهذه المحافظات من خلالها.

نتيجدة الشهادة الإعدادية 2019

بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في هذه المحافظات الثلاث يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019، وانتهت الامتحانات يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، ووفقا للتقارير التي قدمت للمديريات الثلاث بهذه المحافظات والتي تلقتها غرف العمليات فإن جميع أعمال الامتحانات داخل اللجان فذه هذه المحافظات قد مرت بسلام ودون وجود صعوبات داخل اللجان أو خارجها، والآن أوشكت المحافظات الثلاث على الانتهاء من أعمال التصحيح والبدء في أعمال الكنترولات.

روابط نتيجة الإعدادية 2019

مع نهاية الإسبوع الجاري سوف تقوم مديريات التربية والتعليم بمحافظات سوهاج وأسوان وقنا باعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2019، وذلك بعد انتهاء أعمال الرصد والتجميع والمراجعة، وسوف يتم نشر نتائج هذه المحافظات فور اعتمادها من خلال الروابط التالية

فمن خلال الدخول على الروابط السابقة برقم الجلوس يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.