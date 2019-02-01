تراند اليوم : الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية ، ووفّرت وزارة الخارجية السعودية وإدارة الجوازات عبر الموقع الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة، والعديد من الخدمات والمُعاملات التي يُمكن تقديمها إلكترونيًا ويجهلها الكثيرين، فإنّ الحكومة السعودية تحاول توفير المَعيشة الكريم للمواطن السعودي والمُقيمين في المملكة.
وهُناك العديد من الخطوات السهلة التي سنقُوم بطرحها لكُم حول إمكانية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة، وتعمل الحكومة كامل جهودها لتوفير المعيشة الكريمة للوافدين إليها من كافّة الجنسيّات.
خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة
هي خدمة تُقدّمها وزارة الخارجية بالتعاون مع إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية التي تهتمّ بتوفر إمكانية قيام المُقيم بزيارة عائلته عبر رقم الإقامة الخاصة به لضمان الحياة الكريمة والمعيشة السعيدة لعائلات المقيمين لتوفير أجواء آمنة وسعيدة للجميع، لذا فإنّ وزارة الخارجية سهّلت هذا الأمر على الجميع للقيام بتقديم طلبات استقدام لعائلاتهم وبالتالي قُدرتهم عن الاستعلام والتقديم إلكترونيًا وفتح إمكانية الاستعلام عن الطلب خلال ثلاث أيام عبر موقع الجوازات السعودية أو وزارة الخارجية السعودية.
كيفية استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة
يمكن استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة عبر القيام بتقديم الطلب عبر موقع الجوازات السعودية أو عبر موقع وزارة الخارجية السعودية ومِن ثَمّ قيام المستخدم بتوثيق الطلب عبر مكتب الرفع التجارية ودفع الرسوم المُقرّرة، ومِن ثَمّ التوجه لطلب تأشيرة الزيارة العائلية حتى طباعة الموافقة على التأشيرة والقيام بالتوجه إلى السفارة السعودية لإصدار التأشيرة، ويمكن متابعة حالة الطلب والاستعلام عنها عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الخارجية من هنا.
خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة :
- يجِبُ على مقدم الطلب القيام بطباعة الطلب وإمضاءه وختمه من صاحب العمل، ومن ثَمّ الذهاب لتصديقه في مكتب الغرفة التجارية ودفع رسوم التصديق المقررة.
- بعد ذلك على مقدم الطلب القيام بالدخول على البوابة الالكترونية الخص في وزارة الخارجية السعودية، والدخول على صفحة (خدمات التأشيرات الإلكترونية) من خلال الرابط التالي من هنا.
- والان ستفتح صفحة خدمات التأشيرات الالكترونية، ثُمّ نقوم بتعبئة طلب الاستعلام حسب البيانات التالية:
* رقم الطلب (هو الرقم المطبوع على طلب الزيارة، وهُو نفس الرقم المطبوع على إيصال دفع رسوم التصديق في الغرفة التجارية –خانة التصديق على طلب رقم ).
* رقم السجل (هو رقم الإقامة الخاصة بمقدم الطلب ).
* كود الصورة (نقوم بنقل الأرقام المطبوعة في الصورة، وكتابتها في الخانة الفارغة).
* بعد تعبئة البيانات السابقة والتأكد من صحتها، نقوم بالضغط على زر (استعلم).
- والان ستظهر صفحة توضح حالة الطلب، وبها عنوان (تم التصديق على الطلب (00000) بتاريخ -/-/—- (الغرفة التجارية).
- في اعلى الصفحة سنجد رقم الطلب، وتاريخ الطلب، وفي نفس الصفحة، نجد كافة التفاصيل الخاصة بالطلب الاسم ورقم الإقامة واسم الزائر وسبب الزيار وخلافه.
- في حالة عدم قيام الزائر بتصديق الطلب ودفع الرسوم المقرة في مكتب الغرفة التجارية، سيظهر الطلب بدون العنوان الخاص أنه تم تصديق الطلب، وهُنا يجب القيام بطباعة الطلب وانهاء التصديق من مكتب الغرفة التجارية التابع له.