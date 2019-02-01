تراند اليوم : ارطغرل 134 الجزء الخامس •• شاهد قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 •• استشهاد غندوز وعبد الرحمن...

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ويعذب المغول عثمان والام هايماه وأهالي سوغوت تعذيباً شديداً، ويعينون السيد يبولات سيداً وأميراً جديداً للقبائل.

ويداهم المغول كافة بيوت الكاي بحثاً عن صندوق الامير علاء الدين السري.

ويقول ارطغرل بعد معرفته بنبأ مقتل ابنه وتعذيب أبناءه الاخرين"لقد رفعت أبنائي حتى يموتوا من أجل هذه القضية!".

ويضيف "لقد ربيت اطفالي للموت من اجل هذه القضية".

ومن المقرر أن تبث الحلقة 134 من قيامة ارطغرل يوم الاربعاء, 6 فبراير الساعة 20.00 مساء على trt1.