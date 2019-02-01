رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية وجميع المحافظات من خلال المواقع...

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية والغربية والشرقية والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي من خلال المواقع الرسمية لنتائج المحافظات عبر روابط مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات مصر، حيث من المقرر ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي آواخر هذا الأسبوع في العديد من المحافظات، وتستكمل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات مطلع الأسبوع القادم، وذلك حسب تصريحات المسئولين عن العملية التعليمية بالعديد من المحافظات.

فقد أوشكت نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول للعام الدراسي الحالي 2019، نتيجة نصف العام على الظهور، ونعرض لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقعنا ويمكن الاستعلام عن طريق رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وغيرها من المحافظات من خلال جدول روابط نتائج المحافظات المرفق بهذا التقرير، ونتابعها متابعة لحظية، لأهم الأخبار والتصريحات من السادة المسئولين، والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وجميع محافظات مصر الأخرى،كما سنتابع معكم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية وكافة المحافظات المصرية، وذلك بعد تجميعها في الكنترولات.

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة

ومن الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر قد انتهوا من أداء امتحاناتهم لمنتصف العام منذ أكثر من أسبوع، وكذلك تم الانتهاء من أعمال التصحيح بالكنترولات، وتمت أعمال رصد الدرجات، وكذلك تم عرضها على السادة وكلاء وزير التربية والتعليم في بعض المحافظات تمهيداً لاعتمادها، ومن المقرر رسميا الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى كل محافظة قبل إعلان النتيجة.

المحافظات التي تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة الجيزة

محافظة القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة مرسى مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

للتعرف على نتائج منتصف العام 2019 قم بالدخول على موقع نتائج المحافظة التي تتبعها خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي قم بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التابع لها مدرستك

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة عرض

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وجميع محافظات مصر 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية وجميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

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موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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