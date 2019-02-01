معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول 2019 : هنا روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي...

نتيجة الاعدادية بمحافظة الشرقية الآن يمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس والاسم، حيث يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على النتيجة على رابط موقع الشرقية توداى، أو موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية، وذلك بعدما يقوم محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا خلال أيام وربما ساعات، ومن الجدير بالذكر ما صرح به السيد محافظ الشرقية بخصوص نسب النجاح، فقد صرح المحافظ: أن نسبة النجاح هذا العام قد بلغت حوالي 80%، كما قام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بطمأنة الطلاب بنسب نجاح مرتفعة هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بمحافظة الشرقية، الذين حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغوا ما يقرب من 110 ألف طالبًا وطالبة، وتم تأدية امتحانات هذا العام من خلال 676 لجنة، وهذه اللجان موزعة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية،

معرفة نتيجة الشهادة محافظة الشرقية وجميع محافظات مصر 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ الشرقية وجميع المحافظات

ادخل على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

حمل النتيجة بالضغط على كلمة اضغط هما كما في الصورة التالية

سيتم تحميل كامل النتائج

ابحث عن اسمك ورقم جلوسك بعد تحميل النتيجة

معرفة نتيجة الشهادة محافظة الشرقية تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية تيرم أول، والتي انتظرها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بقلق بالغ، فسيتم إعلان النتيجة على موقع الشرقية توداي، ومن خلال هذا المقال فقد قمنا بالشرح المبسط حتى نمكنكم من الحصول على نتائجكم بأيسر وأسهل الطرق، فقط اتبع ما ورد في هذا المقال حتى يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم، وفى حال أي سؤال أو استفسار ، فقط اترك تعليق وسنتواصل معكم في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الأول) 2019

يتابع الطلاب بالشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، كافة الأخبار الخاصة بأعمال رصد الدرجات ومراجعة النتائج، وذلك تمهيداً لاعتماد النتائج،ةذلك بجميع المحافظات، سواء تم إعلان النتائج بنشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنشر نتائج منتصف العام الخاص بكل محافظة أو ظهور النتائج ونشرها على شكل قوائم بالمدارس.

نعرض نتائج محافظات الشرقية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة وبقية المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات التيرم الأول 2019.

معرفة نتيجة الشهادة محافظة الشرقية تيرم أول 2019 وروابط نتائج جميع المحافظات

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص برابط نتائج المحافظة التي تتبعها

قم باختيار الإعدادية فصل دراسي أول

واضغط على كلمة بحث “عرض النتيجة”

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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