نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد نقدمها عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث ينتظر كافة الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة وغيرها من المحافظات التى لم تظهر النتائج بها بعد، ولم يتم اعتمادها من قبل المحافظ،ويذكر أن كافة النتائج جاءت بنسب مرتفعة عن العام السابق، واليكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 فى هذه المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019

حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2019 فى محافظة القاهرة بعد أن تم اعتمادها من قِبل المحافظ، وجاءت نسبة النجاح 76.6%، ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية

لم تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 لمحافظة الإسماعيلية، ولكن من المتوقع ان تظهر خلال الساعات القليلة القادمة بعد ان يتم اعتمادها من قِبل محافظ الإسماعيلية، ويمكن معرفة النتيجة فور ظهورها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد

كما يمكن لكل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد متابعة النتائج الخاصة بهم عن طريق رقم الجلوس من رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد من هنا، ويذكر أن هذا الرابط سوف يتم تفعيله فور ظهور النتائج مباشرة، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات.

وأيضا يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية من هنا.