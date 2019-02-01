بالاسم ورقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2019

أبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية، يسر موقع نجوم مصرية أن يقدم لكم نتيجة إمتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، أنه من المتوقع أن يتم أعتماد نتيجة إمتحانات الصف الثالث الاعدادي بالشرقية خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن أوشكت أعمال كنترول الشهادة من تصحيح ورصد ومراجعة وخلافه على الانتهاء.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أكثر من رابط بمكن من خلاله لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة إمتحانات الشهادة الاعدادية بالشرقية، خاصة وأن الشهادة الاعدادية أصبحت الان هي الشهادة الوحيدة التي يمتحن فيها الطلاب على مستوى مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال الروابط الآتية:

1- البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بالضغط هنا

2- جريدة الشرقية توداي بالضغط هنا

3- كما أننا فى موقع نجوم مصرية على أتم الاستعداد لاستقبال رسائلكم التي تتضمن الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بدون عناء فقط أكتب أسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة بعد اعتماد النتيجة من قبل الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ويسر موقع نجوم مصرية أن يقدم لأبناء محافظة الشرقية أجمل التهاني بمناسبة النجاح والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.