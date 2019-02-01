كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام رشا بن معاوية إلى مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الفنانة رشا بن معاوية إلى طاقم عمل مسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان والمخرج أحمد صالح. ووقعت النجمة التونسية رسميا مع شركة "سينرجي"، لتنضم لأبطال العمل وتقدم دور رئيسي بالمسلسل وهي شخصية فتاة شعبية تجسدها للمرة الأولى. يذكر أن الفنانة رشا بن معاوية منذ أول ظهور لها في الدراما المصرية في مسلسل "فوق السحاب" كانت قد لفتت إليها الأنظار بأدائها المتميز وموهبتها التمثيلية المتفردة، ونالت من قبل جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان المغاربي عن فيلم "ليلة القمر العمياء" للمخرجة خديجة المكشر، وقدمها المخرج مجدي السميري في البطولة بمسلسله "ليلة الشك" ونالت من خلاله أيضا جائزة أفضل ممثلة، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "المحفظة" من إخراج كريم برهومة وهو فيلم روائي قصير تم عرضه بمهرجان " أيام قرطاج المسرحية "، كما قدمت مسلسلات تونسية عديدة منها "الأكابر" ومسلسل "وردة وكتاب" و"الدوام " .

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