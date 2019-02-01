أطعمة تحافظ على تقليل مستوى السكر في الدم

يعاني الكثير من الناس حول العالم بالتعرض لمرض السكر وارتفاع نسبته في الدم، وأصبح مرض السكر من احد الأمراض المزمنة التي تؤثر على الكثير ويجعلهم يبحثوا عن طرق طبيعية للتخلص من المرض أو جعل نسبة السكر في الدم متناسقة وليست مرتفعة أو منخفضة، وسنتعرف على عدد من الأطعمة التي تقوم بذلك الدور الهام.

أطعمة تعالج ارتفاع السكر في الدم

يعتبر الكرنب أو الملفوف من الأطعمة التي لها دور كبير في خفض نسبة السكر بالدم، حيث انه يتمتع بسعرات حرارية منخفضة ولا يوجد به دهون، ويحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على نسبة كبيرة من الدهون الصحية وعدد من البروتينات، كما أن زبده الفول السوداني التي يفضلها الكثير، وبه مواد تساهم في خفض السكر في الدم.

الحمص

يعتبر الحمص من الأطعمة التي تؤثر على الجهاز الهضمي ولكنه له دور كبير في خفض السكر بالدم.