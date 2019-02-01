نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 01-2-2019 في البنوك تعاملات فترة الظهيرة، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم الجمعة 01-2-2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.65 جنيه إلى 17.75 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 17.60 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.70 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العقاري المصري العربي البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 24 ساعة بنك عودة 17.63 17.73 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 21 ساعة بنك البركة 17.63 17.70 21 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.62 17.72 22 ساعة بنك قناة السويس 17.62 17.72 21 ساعة كريدى أجريكول 17.62 17.72 20 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.62 17.72 يوم واحد بنك المشرق 17.62 17.72 يوم واحد بنك مصر 17.60 17.70 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.60 17.70 يومين المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.60 17.70 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.60 17.70 يوم واحد البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 يومين بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 يومين البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 يوم واحد بنك بلوم 17.60 17.70 يومين المصرف المتحد 17.60 17.70 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 3 أيام بنك الإسكندرية 17.60 17.70 23 ساعة البنك المركزى المصرى 17.59 17.73 23 ساعة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

تحديث: اَخر أخبار سعر صرف الدولار



استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 01-2-2019 في جميع البنوك الرسمية، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 للشراء، وسجل سعر البيع 17.70 جنيه، بينما سجل السعر في المصرف العربي الدولي للشراء 17.60، و17.70 بيع، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، ولمعرفة آخر الأخبار عن سعر الدولار اليوم تابعونا.

الجمعة 01-2-2019 في جميع البنوك الرسمية، حيث سجل في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 للشراء، وسجل سعر البيع 17.70 جنيه، بينما سجل السعر في المصرف العربي الدولي للشراء 17.60، و17.70 بيع، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد أمام الجنيه في البنوك، ولمعرفة آخر الأخبار عن تابعونا. ثبات سعر الدولار اليوم في بنك البركة حيث سجل سعر الشراء 17.63، بينما سجل سعر البيع 17.70

سعر الدولار الجمركيسعر الدولار الجمركي

نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.