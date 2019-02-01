موعد مباراة قطر واليابان اليوم الجمعة 1/2 موعد نهائي كأس أسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة مجانا

تأهل منتخب قطر لكرة القدم بعدما أقصى الإمارات برباعية تاريخية في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة زايد الرياضية وضرب موعداً مع اليابان في نهائي كأس أسيا 2019، ونقدم لكم موعد مباراة قطر واليابان والقنوات المفتوحة الناقلة لها في نهائي كأس أسيا 2019.

ويلتقي قطر واليابان يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية، وفاز المنتخب القطري على الإمارات برباعية سجلها بو علام خوخي في الدقيقة 22 بالشوط الأول بعدما أخطأ حارس الإمارات غلطة أدت بهدف، فيما سجل المعز على في الدقيقة 37 قبل أن يحرز حسن الهيدوس هدفاً ثالثاً في الدقيقة 80، الهدف الرابع كان عن طريق حامد إسماعيل في دق 3 الوقت بدل ضائع.

مباراة قطر واليابان

وفي نفس السياق قدم المنتخب القطري مباراة كبيرة أمام الأبيض الإماراتي كما هدد مرمي الإمارات أكثر من مرة طوال أحداث الشوط الأول والثاني وأقصى في النهاية على الإمارات وضرب موعداً لمواجهة اليابان في نهائي كأس أسيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية. موعد مباراة نهائي كأس أسيا قطر واليابان

موعد مباراة اليابان وقطر: موعد نهائي كأس أسيا 2019

سيكون موعد مباراة قطر واليابان في نهائي كأس أسيا 2019 يوم الجمعة المقبل 1/2/2019 على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، في تمام الساعة 4:00 مساء توقيت مصر، 5:00 م توقيت مكة المكرمة، و6:00 م توقيت الإمارات، ونستعرض عليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان في نهائي كأس أسيا 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة نهائي كأس أسيا 2019

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس أسيا 2019 القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان، وهي أيضاً القنوات التي نقلت مباريات بطولة كأس أمم أسيا الفترة الماضية، ومن المتوقع الكشف عن قنوات أخرى مفتوحة تذيع نهائي كأس أسيا 2019 سنوافيكم بها عبر تحديث جديد. القنوات المفتوحة الناقلة نهائي كأس أسيا 2019

وأعلنت قناة بي إن سبورت المفتوحة نقل مباراة نهائي كأس أسيا 2019 قطر واليابان اليوم الجمعة 1-2-2019 وإليكم تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة نهائي كأس أسيا مجاناً 2019.