الحكومة تعلن حقيقة تقليل عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

تردد في الآونة الأخيرة عدد من الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الالكترونية بعدد من الأنباء التي تفيد بقيام وزارة الصحة بتقليل عدد من المستفيدين من قرار العلاج الممنوح لهم على نفقة الدولة، وذلك جاء لإطار توفير النفقات على الدولة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والإسكان، التي بدورها قامت بنفي كل ما يتردد من تلك الأنباء بشكل قاطع، ولا يوجد صحة لتلك الأقاويل على الإطلاق ولن يتم تخفيض أعداد الأشخاص المعالجون على نفقة الدولة واستبعاد المواطن الذي يستحق العلاج على نفقة الدولة.

كما أكدت وزارة الصحة بان الدولة حريصة جدا على توفير خدمات صحية لعدد من المواطنين بالأخص الغير قادرين على تحمل نفقة العلاج، وأشارت بأن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخل العلاجي، وكل ما يثار في ذلك الأمر من تخفيض عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة شائعات الهدف منها النيل من جهود الدولة.