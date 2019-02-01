رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس تيرم أول 2019 الصف الثالث الإعدادي جميع مواقع نتائج...

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس تيرم أول 2019 جميع المحافظات للفصل الدراسي الأول تعرف عليها فور الإعلان عنها من خلال الدخول على بوابة التعليم للمديريات التعليمية الخاصة بجميع المحافظات، فقد بدأ البحث عن رابط رابط نتيجة المرحلة الاعدادية برقم الجلوس 2019 بجميع المحافظات بعدما انتهى طلاب الصف الأول والصف الثاني الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في أغلب المحافظات، فقد انتهت امتحانات التيرم الأول وسط جو من الهدوء في سير أعمال الامتحانات منذ عدة أيام، وبدأت أعمال التصحيح، وقد شدد السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح لضمان أن يأخذ كل طالب حقه من الدرجات دون إفراط أو تفريط، وينتظر الطلاب بين الحين والآخر الإعلان عن اعتماد النتائج.
المحافظات التي تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بهاك التالي:
- محافظة الجيزة
- محافظة القاهرة
- محافظة الإسكندرية
- محافظة كفر الشيخ
- محافظة مرسى مطروح
يتم إلانتهاء من تصحيح امتحانات المرحلة الإعدادية، الصف الأول والثاني الإعدادي، في جميع مدارس الجمهورية، وبداية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد انتهت امتحانات الإعدادية وبدأ وقت ظهور النتائج، وفد ظهرت ببعض المدارس وينتظر الطلاب بمدارس أخرى ظهورها، وتقوم حاليا بعض المحافظات بتحضير قوائم النتائج بالمدارس ولم تقم بتنزيلها على مواقع المحافظات الرسمية، ونتابع معكم آخر أخبار النتائج.
رابط نتيجة المرحلة الاعدادية برقم الجلوس
نتيجة المرحلة الاعدادية برقم الجلوس 2019 الفصل الدراسي الأول
يتعرف الطالب على نتيجة الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية من خلال الدخول على مواقع النتائج الخاص بالمحافظة التابع لها، حيث أوشكت الكنترولات في العديد من المحافظات بالانتهاء من أعمال التصحيح للامتحان والتي تسير على قدم وساق، والتي يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، حيث يقوم السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم باعتمادها تمهيدا للإعلان عنها على مواقع بوابة التعليم الأساسي، تابعونا على موقعنا في متابعة لحظية للنتائج.
وقد سارت أعمال الامتحانات في جميع المحافظات وسط جو من الهدوء النسبي وقلة ملحوظة في الشكاوى من أولياء الأمور وكذلك من الطلاب، ولم توجد شكاوى لها اعتبار عن أعمال الغش، حيث اشتملت أكثر لجان الامتحان على كاميرات للمراقبة، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات والرد بالدليل على أي شكوى، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2018 في خلال هذا الأسبوع.
خطوات الحصول على رابط نتيجة الإعدادية 2018 جميع المحافظات
- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة المراد الاستعلام عن نتائجها
- قم بإدخال رقم الجلوس
- يتم اختيار المرحلة التعليمية (الشهادة الإعدادية)
- اضغط كلمة بحث.
رابط نتيجة المرحلة الاعدادية برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات
ملحوظة هامة
سوف يتم الكشف عن النتائج تبعاً لكل محافظة حسب الانتهاء من أعمال التصحيح الجارية في كافة المدارس، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء كافة الطلاب حقهم في التصحيح وعدم التسرع في إعداد النتيجة حتى لا يظهر أي أخطاء في التصحيح أو في أعمال رصد الدرجات.رابط نتيجة المرحلة الاعدادية برقم الجلوس جميع المحافظات الترم الأول.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
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نتيجة التيرم الأول الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج
يتم حالياً أعمال رصد الدرجات بالعديد من المحافظات تمهيدا لاعتماد نتائج المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، وذلك للفصل الدراسي الأول، ويتم ذلك على مستوى مدارس المحافظات المختلفة، ويقوم الطالب بالدخول على الموقع والتعرف على النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص به فور الإعلان عنها عليه، ويتم نشرها فيما بعد في جميع مدارس الإدارات التعليمية الخاصة بكل محافظة.