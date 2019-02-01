موقع مديرية التربية والتعليم محافظة “الإسماعلية .. السويس .. بور سعيد” هنا رابط نتيجة...

موقع مديرية التربية والتعليم نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 في محافظة السويس والإسماعلية وبورسعيد، وكذلك محافظة الشرقية ومحافظة الغربية ومحافظة الدقهلية وجميع المحافظات المصرية، نعرض لكم روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لحظة إعلانها من قبل مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لنشر نتائج الفصل الدراسي الأول، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي يتم اعتمادها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

وتعتمد النتيجة من قبل السادة المحافظين بالمحافظات المصرية المختلفة، ويتم نشر النتائج بعدها على موقع مديرية التربية والتعليم لنتائج الطلاب، وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة، ويتم الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس عبر روابط مواقع نتائج المحافظات الرسمية المرفقة بجدول روابط المحافظات بذيل هذا المقال، ونتابع معكم على موقعنا آخر أخبار النتائج، هذا وقد تم إعلان نتائج المحافظات التالية:

تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة القاهرة

تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة الجيزة

تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة الإسكندرية

تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة كفر الشيخ

تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة مرسى مطروح

موقع مديرية التربية والتعليم نتائج الاعدادية

ويتم إعلان النتائج بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وإعداد القوائم النهائية بها، ويقوم المحافظين بكل محافظة باعتمادها ثم يتم نشرها على موقع المحافظة الإلكتروني ثم عمل قوائم تنشر بجميع المدارس.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بمحافظتك الفصل الدراسي الأول 2019 روابط محافظات مصر المختلفة بالجدول التالي يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

موقع مديرية التربية والتعليم نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على رابط محافظتك، ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

ملحوظة هامة

لا يعمل الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

تعكف حالياً كنترولات المحافظات على القيام بتصحيح أوراق إجابات الطلبة للصف الثالث الإعدادي وذلك للفصل الدراسي الأول 2019، ومن ثم مراجعتها ورصد الدرجات، حتى تعرض النتيجة على السادة المحافظين بمختلف المحافظات، وذلك لاعتمادها ونشرها على مواقع المديريات التعليمية ليستعلم عنها طلاب الشهادة الإعدادية بواسطة أرقام جلوسهم.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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