هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية التيرم 2019 | نتائج المنوفية بالصف الثالث الإعدادي...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية التيرم 2019 والتي من المقرر إعلانها اليوم، فقد اعتمد محافظ المنوفية نتائج الصف الثالث الإعدادي ويتبقى رفعها وتحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ونحن معكم من خلال هذا التقرير في متابعة لحظية مستمرة لحين إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، وكذلك نتائج الصف الثالث الإعدادي في كافة المحافظات المصرية، ومن المتوقع أيضا إعلان نتائج نصف العام للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات قبل يوم الثلاثاء القادم على أقصى تقدير.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

ومن الجدير بالذكر ما أعلنه محافظ المنوفية السيد شاهين، فقد أعلن الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج الطلاب والمراجعة الدقيقة لنتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 وذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وتنتظر النتيجة اعتمادها والإعلان عنها،في مراكز المحافظة جميعها وبيانها كالتالي:

إدارة تلا التعليمية

إدارة الشهداء التعليمية

إدارة منوف التعليمية

إدارة السادات التعليمية

إدارة الباجور التعليمية

إدارة قويسنا التعليمية

إدارة أشمون التعليمية

إدارة شبين الكوم التعليمية

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد تقرر فتح باب تقديم التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية خلال يومين من إعلان وظهور نتيجة الصف الثالث بمحافظة المنوفية.

الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية تيرم أول 2019

متابعة موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للتعرف على آخر الأخبار. الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الإعدادية بالمنوفية من هنا. إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص اضغط”بحث عن النتائج”.

توزيع درجات النتيجة

المادة الدرجة لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع النهائي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

معرفة نتيجة التيرم الأول الشهادة الإعدادية 2019 للصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات، يتم التعرف على جميع النتائج بعدما أنهى الصف الثالث الإعدادي امتحاناته منذ حوالي أسبوع، فقد تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوارق الإجابة بجميع المحافظات المصرية للشهادة الإعدادية، وتتم أعمال المراجعة ورصد الدرجات حاليا، يتم بعدها عملية إعداد كشوف أوائل الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ثم يتم عرضها على السادة المحافظين لاعتمادها وكذلك تعرض على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم لكل محافظة تمهيدا للإعلان عن نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية 2019.

هذا وقد صرح البعض من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في في العديد من المحافظات بأن نتيجة جميع المحافظات ستكون في خلال هذا أسبوع، فبعض المحافظات أعلنت بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية كمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ، بينما المحافظات الأخرى ستعلن بها نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2019 مطلع الأسبوع القادم.

وتستعد حاليا العديد من المحافظات بالإعلان عن ظهور نتائج المرحلة الإعدادية فيها، وقامت بعضها بالفعل بإعداد قوائم بالنتائج، وسيتم إعلان النتائج للطلاب على مواقع المحافظة الرسمية، بأرقام الجلوس.

معرفة نتيجة التيرم الأول الشهادة الإعدادية 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2018 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الثاني

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها

ادخل رقم الجلوس الخاص بك

اضغط على كلمة النتيجة

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة التيرم الأول الشهادة الإعدادية 2019

يتم نشر جميع نتائج الطلاب فور الانتهاء من اعتمادها من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات، وذلك بأيام قليلة، بحد أقصي أسبوع، ويتم نشر بعض النتائج للمحافظات على بعض المواقع الرسمية للمحافظات، مثل نتائج محافظة القاهرة، ويتم نشر نتائج أخرى في المدارس المختلفة بشكل مباشر على شكل قوائم باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وذلك على روابط نتائج المديريات التعليمية وفق الجدول السابق.