نتيجة الشهادة الاعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج...

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية فقد اقترب موعد إعلان وظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 الفصل الدراسي الأول، أما عن نسبة النجاح المبدئية للعديد من المحافظات لهذا العام فقد ترواحت بين 80% و85% في معظم محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا التقرير نعد الطالبات والطلاب بالتحديث المستمر لهذا التقرير، وذلك بجميع الأخبار والمستجدات الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات للفصل الدراسي الأول لهذا العام.

ومن الجدير بالذكر إشادة محافظ الدقهلية بنسبة نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية الآن وبجهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وكذلك جهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما شكر الشعراوي جهود أولياء أمور طلاب المحافظة التي هيأت لأبنائها أفصل السيل للنجاح والتفوق.

ومن ناحيه أخرى، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن عدد من تقدموا للامتحان باغ حوالي 98 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2019 تيرم أول بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات تيرم أول 2019

يمكنك الضغط علي رابط النتيجة للمحافظة التي امتحنت بها الشهادة الإعدادية لتتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك باستخدام رقم جلوسك ويرجي العلم أن النتيجة لم تظهر في بعض المحافظات لذلك في حالة وجود أي سؤال أو أستفسار يمكنكم ترك تعليق به، وسنتابع معكم تفاصيل ظهور جميع النتائج للشهتادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية على مدار الساعة. طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات قم بالدخول على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بمحافظتك

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص له.

قم باختيار الإعدادية الفصل الدراسي الأول

اضعط على كلمة بحث نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة. ملحوظة هامة في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. أقرأ أيضا وتعرف على: نتيجة التيرم الأول الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية