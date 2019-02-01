نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2019 الفصل الدراسي الأول ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر بعد أن أعلنت في الكثير من المحافظات، حيث تشغل نتيجة الشهادة الإعدادية كل تفكير الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، حيث يرغبون في الاطمئنان على درجاتهم والمستوى الدراسي الذي حققوه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية على الموقع الإلكتروني، وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية صرحت بان عملية التصحيح والمراجعة قد انتهت وتبقى مرحلة المراجعة ورصد الدرجات واعتمادها من المحافظ ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في القريب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2019 الفصل الدراسي الأول

يستعد الطلبة والطالبات بمحافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة القادمة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية حيث تنتابهم حالة من القلق والترقب نتيجة تأخر الإعلان عن ظهورها عن باقي المحافظات حيث ظهرت النتيجة بمحافظة الإسكندرية والجيزة والقاهرة والأقصر ومرسى مطروح وغيرها من المحافظات ونتابع معكم على مدار الساعة أخبار ظهور النتيجة وموعد ظهورها ويمكن ترك تعليق برقم الجلوس للحصول عليها فور ظهورها مع الاحتفاظ برابط المقال في المتصفح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية