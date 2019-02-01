يلا شوت قطر واليابان بث مباشر بدون فواصل

يساعد ايرماتوف في هذه المباراة مواطناه عبدالخالق رسولوف المساعد الأول وجافوخير سيدوف المساعد الثاني، إلى جانب الصيني ما نينغ حكما رابعا، والإيطالي باولو فاليري حكما للفيديو، والسنغافوري محمد تقي بن جهاري والأسترالي كريستوفر بيث حكمين مساعدين للفيديو.

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي 5 مرات، كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا 5 مرات أيضا خلال مسيرته الرائعة.

وأدار الحكم الأوزبكي، مباراة قطر في دور الثمانية عندما فازت بهدف دون رد على كوريا الجنوبية، كما كان الحكم الأوزبكي حاضرا في فوز اليابان على السعودية بهدف نظيف في دور الستة عشر.

وأكد المدير الفني للمنتخب القطري الأول الإسباني فيليكس سانشيز صعوبة مباراة الغد أمام منتخب اليابان في نهائي كأس آسيا 2019 ، كونها ستحدد هوية البطل، خصوصا أنها ستكون أمام أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية، وهو الفائز بالبطولة أربع مرات في نسخ سابقة، ولا أنكر أنني أشعر بفخر كبير وشرف عظيم لتواجدي مع هذه المجموعة من اللاعبين، بعد أن أمضيت في قطر سنوات حققنا فيها الكثير من التخطيط السليم والنجاحات المتتالية.

وقال سانشيز ،في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء والذي عقد اليوم :” المنتخب القطري لديه ثقة كبيرة ويتطلع لبدء المباراة بكثير من الاحترام للخصم، ونثق في إمكانياتنا بما حققناه من نتائج وأداء في البطولة ككل حتى وصلنا لهذه المرحلة عن جدارة واستحقاق”.

وبشأن جاهزية اللاعبين وهل هذا يسبب حيرة لاختيار التشكيل الأنسب للمباراة، قال سانشيز، :” كانت هناك غيابات في مباراتي العراق وكوريا، وجميع الخيارات الآن متاحة أمامنا، وينقصنا لاختيار التشكيلة المثالية الحصة التدريبية الأخيرة، ولا يغيب عنا سوى أحمد فتحي فقط ، وجميع اللاعبين الـ 22 جاهزون لخوض اللقاء، وهذه الجاهزية تتيح لنا خيارات عديدة وهو أمر إيجابي لنا ولا يسبب أي حيرة على الاطلاق مع عودة الغائبين”.