كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة هلال يصور "ابن أصول".. صورة من الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصور الفنان حمادة هلال مسلسل "ابن أصول" تحت إدارة المخرج محمد بكير. وانضم للمسلسل الفنان كريم أبو زيد والفنان عماد رشاد وسوزان نجم الدين. وانطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضي فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت. يذكر أن حمادة هلال قدم آخر أعماله فى رمضان الماضى وهو مسلسل "قانون عمر"، من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق، وشارك فى بطولته إيمان العاصى، فاطمة ناصر ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمى ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين.

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