كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نورهان تشارك محمد رجب في مسلسل "علامة استفهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف الفنانة نورهان تصوير مشاهدها في مسلسل "علامة استفهام"، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رجب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تصويرها يوم واحد ضمن أحداث دورها بالعمل وكان أول يوم تصوير.

مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.

وفى سياق متصل انتهت نورهان، من تصوير دورها فى مسلسل "بحر" مع ماجد المصرى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" والمقرر عرضه خلال الأيام القبلة، ويشارك فى بطولته ياب، ثراء جبيل، كوكى، ميرنا نور الدين، فوزية محمد، نورهان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى، ومنة عرفة.