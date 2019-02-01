أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية الخميس 31-1-2019

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 يناير 2019، في متابعة مستمرة لأخبار أسعار الدولار محدثة يوميا، في إطار متابعة موقع عرب فور نيوز لأحدث أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، ومن أهمها وأبرزها سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

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