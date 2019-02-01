تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد 2019 bein sport HD الناقلة للمباراة النهائية قطر واليابان...

أصبح الاهتمام الآن بمعرفة تردد قناة بي ان سبورت bein sport HD المفتوحة الجديد الناقلة للمباراة النهائية بين قطر واليابان في نهائي كأس آسيا 2019، حيث تنقل القناة عدد من المباريات الهامة كما نقلت مباريات المنتخبات العربية “مصر، السعودية، المغرب، وتونس” والمباريات الأخرى مجانا في كأس العالم روسيا 2018 عقب اعلان قنوات بي ان سبورت القطرية اتاحة مشاهدة المبارايات بصورة مفتوحة للجميع عبر قناتها المجانية، وذلك بعد بث حفل الافتتاح مباشرة ، ونعرض لكم تردد القناة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية في هذا المقال.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport HD نايل سات

يمكنكم استقبال القناة المفتوحة الناقلة عبر القمر الصناعي النايل سات على تردد 11054 أفقي H بمعدل تصحيح الخطأ 2/3 ومعامل ترميز 27500، أما على القمر الصناعي سهيل سات فيمكنكم استقبالها عبر تردد 11566 أفقي H بمعدل تصحيح 2/3 ومعامل ترميز مثل السابق.

تحديث جديد: قامت القناة بتوفير تردد جديد بداية من العام الحالي نظرا لتغييرات عديدة تجريها القناة على مستوى البث على النايل سات

قناة بين سبورت المفتوحة Bein sport HD

من الأمور الرائعة التي توفرها قناة بين سبورت هو تواجدها بصورة مباشرة عبر اليوتيوب وذلك عن طريق البث المباشر للقناة المفتوحة والإخبارية، ويمكن للجميع بتلك الطرق مشاهدة المباراة بأريحية تامة، ويأمل الجمهور العربي في أن تقوم القناة بنقل كافة مباريات المنتخبات العربية بصورة مفتوحة ومجانية للجميع ليتمكنوا من متابعة منتخباتهم.

جدول المباريات المفتوحة على القناة

يمكنكم متابعة ومعرفة مواعيد المباريات التي تقوم القناة بنقلها من هنا، حيث قررت القناة نقل مباريات المنتخبات العربية بالكامل بداية من مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية والتي خسرت فيها السعودية بنتيجة ثقيلة بخماسية، مرورا بمباراة المنتخب المصري أمام أوروجواى ومنتخب المغرب أمام ايران والتي انتهت بهزيمة المنتخبين العربيين بنتيجة 1-0 وتونس بنتيجة 2-1، فيما تستكمل القناة بث باقي المباريات على التتابع.

نتائج مباريات كأس العالم

نتائج الخميس 14-6: هزيمة السعودية بخمسة أهداف مقابل لاشئ من روسيا في المجموعة الأولى

14-6: هزيمة السعودية بخمسة أهداف مقابل لاشئ من روسيا في المجموعة الأولى نتائج الجمعة 15-6: فوز أوروجواى على مصر بهدف نظيف

فوز ايران على المغرب بهدف نظيف، وتعادل مثير بين البرتغال وأسبانيا بنتيجة 3-3

15-6: فوز أوروجواى على مصر بهدف نظيف فوز ايران على المغرب بهدف نظيف، وتعادل مثير بين البرتغال وأسبانيا بنتيجة 3-3 نتائج السبت 16-6: فوز فرنسا على استراليا بهدفين مقابل هدف، وتعادلت الأرجنتين مع أيسلندا بهدف لكل منهما، فوز الدنمارك على بيرو بهدف نظيف، وفوز كرواتيا على نيجيريا بهدفيين نظيفين

16-6: فوز فرنسا على استراليا بهدفين مقابل هدف، وتعادلت الأرجنتين مع أيسلندا بهدف لكل منهما، فوز الدنمارك على بيرو بهدف نظيف، وفوز كرواتيا على نيجيريا بهدفيين نظيفين نتائج الأحد 17-6: كوستاريكا وصربيا انتهت المباراة بفوز صربيا بهدف وحيد، وألمانيا تخسر أمام المكسيك في شوط المباراة الأول بهدف بينما تعادلت البرازيل مع سويسرا بهدف لكل منهما

17-6: كوستاريكا وصربيا انتهت المباراة بفوز صربيا بهدف وحيد، وألمانيا تخسر أمام المكسيك في شوط المباراة الأول بهدف بينما تعادلت البرازيل مع سويسرا بهدف لكل منهما مباريات الإثنين 18-6: السويد وكوريا فوز السويد بهدف نظيف، تونس تخسر أمام انجلترا بهدفين مقابل هدف في آخر دقيقة، وبنما تخسر بثلاثية أمام بلجيكا التي تصدرت المجموعة

18-6: السويد وكوريا فوز السويد بهدف نظيف، تونس تخسر أمام انجلترا بهدفين مقابل هدف في آخر دقيقة، وبنما تخسر بثلاثية أمام بلجيكا التي تصدرت المجموعة مباريات الثلاثاء 19-6: كولومبيا ضد اليابان، شهدت المباراة اول حالة طرد للاعب من منتخب كولومبيا وفازت اليابان 2-1 بينما فازت السنغال على بولندا 2-1، وخسرت مصر من روسيا 3-1.

19-6: كولومبيا ضد اليابان، شهدت المباراة اول حالة طرد للاعب من منتخب كولومبيا وفازت اليابان 2-1 بينما فازت السنغال على بولندا 2-1، وخسرت مصر من روسيا 3-1. مباريات الأربعاء 20-6: المغرب ضد البرتغال، فازت البرتغال بهدف سجله رونالدو في الدقيقة الرابعة من المباراة بضربة رأس، بعدها تحول الهجوم المكثف لصالح المغرب التي باغتت بأكثر من هجمة واقتربت من التعادل ولكن انتهت المباراة بهزيمتها لتحلق بمصر في الدول التي خرجت من منافسات كأس العالم مبكرا في الجولة الثانية بعد أيام قليلة من بداية المونديال.

السعودية وأوروجواى: انتهت بفوز أوروجواى بهدف نظيف أحرزه سواريز لتلحق السعودية بمصر والمغرب في توديع المونديال رسميا من الجولة الثانية.

20-6: المغرب ضد البرتغال، فازت البرتغال بهدف سجله رونالدو في الدقيقة الرابعة من المباراة بضربة رأس، بعدها تحول الهجوم المكثف لصالح المغرب التي باغتت بأكثر من هجمة واقتربت من التعادل ولكن انتهت المباراة بهزيمتها لتحلق بمصر في الدول التي خرجت من منافسات كأس العالم مبكرا في الجولة الثانية بعد أيام قليلة من بداية المونديال. السعودية وأوروجواى: انتهت بفوز أوروجواى بهدف نظيف أحرزه سواريز لتلحق السعودية بمصر والمغرب في توديع المونديال رسميا من الجولة الثانية. مباريات الخميس 21-6: تعادلت الدنمارك مع استراليا بهدف لكل منهما، بينما تفوقت فرنسا على بيرو بهدف نظيف ، وسقط المنتخب الأرجنتيني في فخ الهزيمة بثلاثية، بهذه النتائج لحق بيرو بركب المنتخبات التي غادرت المونديال بينما تعقد موقف الأرجنتين وبات قاب قوسين أو أدنى من الخروج أيضا.

مباريات الجمعة 22-6: فازت البرازيل بهدفين نظيفين على كوستاريكا في أخر دقائق المباراة لتشتعل مجموعتها أيضا بعد فوز سويسرا بهدفين مقابل هدف على صربيا، أما نيجيريا فقد أعادت الأمل للأرجنتين بفوزها على أيسلندا 2-0

مباريات السبت 23-6: خسرت تونس أمام بلجيكا بخماسية مقابل هدفين وبهذه النتيجة تنضم تونس لركاب المنتخبات التي غادرت المونديال رسميا رفقة المنتخبات العربية، أما كوريا فخسرت من المكسيك 2-1 وفازت المانيا على السويد بهدفين لهدف في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع.

مباريات الأحد 24-6: نجحت انجلترا في تحقيق فوز كبير ومذهل على بنما بسداسية مقابل هدف وحيد وهاتريك لهاري كين، بينما تعادلت السنغال مع اليابان في مباراة شهدت اثارة كبيرة للغاية وانتهت 2-2، أما كولومبيا قامت باقصاء بولندا من المنافسة بعد تغلبها عليها بنتيجة 3-0.

مباريات الأثنين 25-6: السعودية تفوز على مصر بعد تأخرها بهدف لتحول النتيجة 2-1، بينما حسمت أوروجواى المركز الأول في المجموعة بعد فوزها بنتيجة 3-0، وشهدت المجموعة الثانية مباريات روعة في الاثارة فقد تعادلت ايران مع البرتغال وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود على حسابها، بينما تمكنت أسبانيا من خطف نقطة من المغرب بتعادل 2-2 في آخر الدقائق لتصعد منتخبات (أوروجواي، روسيا، أسبانيا، البرتغال لدور ال 16)

مباريات الثلاثاء: استراليا نخسر أمام بيرو بهدفين نظيفين بينما تتعادل فرنسا مع الدنمارك سلبيا، وفي المجموعة الرابعة تقتنص الأرجنتين بطاقة التأهل بعد فوزها على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وتفوز كرواتيا على أيسلندا بهدفين مقابل هدف أيضا

مباريات الأربعاء: حققت كوريا الجنوبية مفاجأة مذهلة حين اقصت بطل النسخة السابقة المانيا من دور المجموعات في الوقت بدل الضائع بتسجيل هدفين، وصعدت المكسيك مع السويد بالرغم من هزيمة المكسيك بثلاثية، أما البرازيل فأخرجت صربيا بعد الفوز عليها بهدفين وتعادلت كوستاريكا مع سويسرا 2-2.

مباريات الخميس: فازت كولومبيا على السنغال بهدف نظيف في نفس الوقت الذي حسمت فيه بولندا مباراتها مع اليابان بنفس النتيجة فكان الصعود لصالح كوكومبيا كأول المجموعة بينما صعدت اليابان رغم تسويها في عدد النقاط والأهداف مع السنغال بقانون عدد البطاقات الأقل، وفي المجموعة الأخيرة فازت بلجيكا على إنجلترا بهدف صعد بها كمركز أول بينما احتلت بنما المركز الأخير بلا نقاط عقب هزيمتنا من تونس بنتيجة 2-1.

مباريات دور الستة عشر: تأهلت فرنسا على حساب الأرجنتين بعد فوز كبير ومباراة مثيرة بنتيجة 4-3، وصعدت أيضا أوروجواى بفوزها على البرتغال 2-1، ثم صعدت كرواتيا وروسيا على حساب كل من الدنمارك وأسبانيا على الترتيب بعد ركلات الجزاء الترجيحية، وصعدت البرازيل بفوزها على المكسيك بهدفيين وكذلك بلجيكا بفوزها على اليابان 3-2 في اخر اللحظات،ثم صعدت السويد بعد فوزها على سويسرا بهدف لتلاقي انجلترا التي استطاعت ان تخرج كولومبيا بركلات الترجيح.

مباريات دور الثمانية: فرنسا تطيح بأوروجواي بهدفين نظيفين لتقابل بلجيكا في نصف النهائي التي أطاحت بالبرازيل بعد الفوز عليها بنتيجة 2-1، وانجلترا تهزم السويد لتقابل كرواتيا التي فازت على روسيا

مبارايات نصف النهائي انتهت بفوز فرنسا على بلجيكا وفوز كرواتيا على انجلترا ليكون النهائي مثيرا بين الديوك الفرنسية وأصدقاء مودريتش

بلجيكا تفوز على انجلترا لتظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فيما تقام اليوم في تمام الخامسة مساءا مباراة نهائي كاس العالم بين فرنسا وكرواتيا وينقل على القناة المفتوحة.

انتهى الشوط الاول من المباراة النهائية بتقدم فرنسا على كرواتيا بهدفين مقابل هدف حيث احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة بعد استخدام تقنية var وحول الهدف الأول لفرنسا أيضا جاء من كرة ثابتة بعد خطأ لجريزمان احتسبه الحكم بوجود مخالفة مشكوك في صحتها.

مباراة قطر واليابان بي ان سبورت

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن اتاحتها مشاهدة مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا الامارات 2019 مجانا بدون تشفير لكل متابعيها على القناة المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية.