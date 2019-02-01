سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية الخميس 31-1-2019

سعر الحديد اليوم في مصر الموافق الخميس 31 يناير 2019، وفي هذا الشأن صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، أما بالنسبة لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي فهو لم يحدث أي أثر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن.

سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية

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