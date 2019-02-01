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سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الخميس 31-1-2019

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سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق الخميس 31-1-2019، حيث نتابع معكم أحدث أسعار السلع في الأسواق المصرية، وتشهد حاليا أسعار مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والاستقرار، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع.

 

أسعار الحديد اليوم في مصر

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11600 11750 11900
شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900
شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950
شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900
شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700
شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750
شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750
 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650
شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800
مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600
مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700
شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700
شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600
شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650
شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600
شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600
شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600
شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550
شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600

 

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سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 830 833 833
الشركة العربية للأسمنت النصر 808 810 810
أسمنت أسيوط المهندس 810 813 815
صناعات مواد البناء التعمير 805 808 810
أسمنت أسك المنيا أسيك 820 823 825
أسمنت أسك المنيا حورس 820 823 823
أسمنت النهضة الصخرة 805 808 808
أسمنت وادي النيل المصري 808 810 810
لافارج للأسمنت المخصوص 820 818 820
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 805 808 808
أسمنت العريش العسكري 810 818 820
أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 810 815
أسمنت سيناء سيناء 808 810 815
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 815 818 820
السويس للأسمنت السويس 805 808 810
أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 815 818
أسمنت حلوان حلوان 815 815 818
أسمنت شورى شورى 808 808 808
مصر بني سويف مصر بني سويف 835 840 845
أسمنت السويدي السويدي 830 828 830
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 805 808 808
مصر للأسمنت قنا المسلة 805 808 808

 

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