“الآن” تردد “قناة MBC العراق” على القمر الصناعي نايل سات | جدول برامج قناة...

سنقدم لكم اليوم تردد قناة MBC العراق التي يبحث عنها الكثير والتي سوف يتم انطلاقها خلال الفترة المقبلة وستقدم القناة العديد من البرامج الترفيهية المميزة إلى جانب مجموعة كبيرة من أهم المسلسلات التي يُفضلها المشاهد العراقي، وقد أطلقت إدارة قنوات إم بي سي تصريحًا يُفيد بأن هذه القناة ستقدم العديد من المحتويات التي تخص الشأن العراقي سواء المسلسلات أو البرامج التي يتم إذاعتها من خلال هذه القناة، واليوم من خلال موقعنا سنقدم لكم تردد القناة بالإضافة إلى البرامج التي سيتم إذاعتها عبر قناة إم بي سي العراق.

تردد قناة MBC العراق

تردد قناة MBC العراق

وسوف تقدم قناة إم بي سي العراق مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والكوميدية بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تخص المرأة وعدد من البرامج الثقافية والتوك شو، إلى جانب البرامج الغنائية، وسوف نوفر لكم الآن جدولًا موضحًا به جميع البرامج التي سيتم بثها من خلال تردد قناة MBC العراق:

اسم البرنامج المحتوى تفاصيل البرنامج كومه D كوميدي اجتماعي حلقات منوعة بطولة آلاء حسين – سولاف – احسان دعدوش وآخرين سهراية غنائي فني يقدمه النجم حاتم العراقي في استضافة مجموعة متعددة من أشهر الفنانين العراقين النهر الثالث حواري ثقافي تقديم آلاء حسين في استضافة مجموعة من نجوم وأدباء العراق وفنانين لاستعراض محطات في حياتهم الفنية الليلة ويه دعدوش توك شو يستضيف احسان دعدوش نجوم عراقين على قناة MBC العراق مع استعراض كوميديا وطرائف عن حياة الفنانين العراقين بث نكات كوميدي متنوع يقدمه نجوم أربعة مع حضور جمهور داخل الاستوديو لتبادل النكات والطرائف بالمشاركة مع ألمع النجوم العراقيين بيت بيوتي المرأة العراقية يحتوي على العديد من الفقرات التي تهم المرأة العرقية عبر قناة MBC العراق الجديدة ويتناول البرنامج ما يخص المرأة من الموضة وتربية الأبناء والمكياج .. الخ

تردد قناة MBC العراق على النايل سات

ويمكنكم متابعة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية:

التردد معامل الترميز الاستقطاب 12226 27500 أفقي 11938 27500 عمودي

وإذا واجهتم مشكلة في ضبط التردد يرجى مراسلتنا من خلال التعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم فورًا.