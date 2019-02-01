الآن اضبط تردد “قناة ام بي سي العراق” MBC Iraq الجديد 2019 مباشر على نايل سات| برامج...

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq اليوم تم إطلاق برومو الاعلان عن اطلاقها خلال أيام تردد قناة ام بي سي العراق 2019 نايل سات، وهى واحدة من القنوات المنتظرة من العديد من المشاهدين في الوطن العربي عامة وهي قناة ان بي سي العرق وهي واحدة من ضمن قنوات ام بي سي المعروفة والمشهورة على مستوى العالم والتي تخاطب العديد من الفئات والطبقات المختلفة من المجتمع وكذلك منها ما يخاطب العالم العربي ومنها ما يخاطب العالم أجمع ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على تردد الضيف الجديد على قنوات ام بي سي (قناة ام بي سي العراق) وطريقة تشغيلها على جهاز الاستقبال.

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

تردد قناة ام بي سي العراق

يعد تردد قناة ام بي سي العراق انطلاقة مميزة وفريدة من مجموعة القنوات المتميزة على الإطلاق مجموعة قنوات ام بي سي ومن المتوقع ان تحوز القناة على تأثير واسع وكبير بين المشاهدين حيث أنها يتم الإعلان عنها على مدار اليوم على جميع القنوات المختلفة للمجموعة، ومن خلال هذه الإعلانات يمكن استنتاج أن القناة سوف تكون قناة ترفيهية متنوعة وهي من القنوات التي تجذب الجمهور لها لتخفيف الأعباء عنهم.

وسوف تقوم القناة بعمل العديد من المقابلات والمناقشات مع الفنانين العرب وخاصة العراقيين ويرجع استنتاج هذا من خلال الدعاية التي تتم عن القناة على مجموعة قنوات ام بي سي والتي تعرض بعض المقابلات وبعض أجزاء العمل الداخلية للقناة المتوقع بدء العمل بها قريبًا جدًا حيث أن الافتتاح سوف يكون خلال شهر فبراير من العام 2019.

تردد قناة ام بي سي العراق على النايل سات

سوف يتم بث القناة بجودة أتش دي لذلك وجب التنبيه على أنه يجب أن يكون لدي المستقبل للقناة جهاز استقبال يعمل على جودة الاتش دي لاستقبال القناة بافضل جودة ممكنه على القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك عن طريق التردد:

التردد الاستقطاب الترميز الجودة 12226 أفقي 5/6 27500 HD عالية 11938 عمودي 5/6 27500 SD عادية

أما عن طريقة البحث فأنه يتم الدخول على صفحة الاعدادات من جهاز الاستقبال ومن ثم اختيار إضافة قناة، واختيار القمر على نايل سات، ويتم بعد ذلك إضافة التردد ومعامل الترميز وكذلك الاستقطاب في الخانات المعدة لهم، ويتم الضغط على خانة البحث وعند الانتهاء من البحث نجد القناة موجودة باسم MBC Iraq Hd.

برامج mbc العراق 2019