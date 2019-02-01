تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة BeIN Sport HD على النايل سات وعرب سات وسهيل سات الناقلة لمباراة قطر...

نعرض لكم أحدث تردد لاستقبال قناة بي ان سبورت المفتوحة BeIN Sport HD على النايل سات وأيضا على القمر الصناعي سهيل سات وعرب سات حيث تنقل القناة اليوم مجانا مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا تلك البطولة التي يسدل عنها الستار مساء اليوم الجمعة لتحديد بطل القارة الجديد في عام 2019.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة BeIN Sport HD

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم “الريسيفر” على الترددات المعروضة في الجدول القادم لمشاهدة قناة بي ان سبورت المفتوحة والاستمتاع بالمباريات التي تنقلها القناة من حين لآخر، وبالطبع فالترددات تستقبل على ريسيفر يدعم خاصية HD وليس SD.

BeIN Sport HD القمر الصناعي التردد Frequency معدل الترميز التردد الجديد نايل سات 11054 افقي H 27500 التردد سهيل سات 11566 أفقي H 27500

مباراة قطر واليابان على بي ان سبورت

تمثل مباراة قطر واليابان اليوم في نهائي كاس اسيا حدثا تاريخيا لمنتخب العنابي حيث من الممكن أن ترفع قطر الكأس لأول مرة في تاريخها وهو ما يقابله رغبة الساموراي الياباني في اقتناص اللقب الخامس لهم والانفراد بالرقم القياسي.