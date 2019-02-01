أسعار الأسمنت اليوم في مصر اليوم الخميس 31-1-2019

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31 يناير 2019 في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

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