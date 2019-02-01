منوعات

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الخميس 31-1-2019

0 نشر
0 0 تبليغ

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 يناير 2019، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة مثل سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر وعدة بنوك أخرى، وذلك في إطار متابعة أحدث الأسعار في الأسواق.

 

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

اقرأ أيضا: أسعار الذهب في مصر اليوم

البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
البنك المركزي المصري 4.6855 4.7200
البنك الأهلي المصري 4.7076 4.7344
بنك مصر 4.7073 4.7194
بنك الإسكندرية 4.65695 4.70404
البنك التجاري الدولي 4.674 4.7196
بنك أبوظبي الإسلامي 4.6734 4.7194

 

أما بالنسبة لأسعار بيع وشراء الريال السعودي في السوق السوداء المصرية فهو يتراوح ما بين 4.70 جنيه وحتى 4.90 جنيه.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى