أسعار النفط اليوم برنت الخميس 31-1-2019

أسعار النفط اليوم برنت الموافق الخميس 31-1-2019، حيث نتابع أحدث أخبار أسعار المواد في الأسواق الدولية والعربية، حيث يعتبر خام برنت من أشهر المعايير المستخدمة في تحديد أسعار النفط، وبصفة خاصة في منطقة الدول العربية والشرق الأوسط.

سعر نفط خام برنت اليوم مقابل الدولار

بلغ سعر برميل نفط خام برنت اليوم 61.85 دولار أمريكي، ليحقق بذلك ارتفاع بقيمة 31 سنت ونسبة مكاسب مئوية 0.50% عن سعر خام برنت في التداول السابق له

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ونظرا لجودته العالية يباع نفط برنت في الأغلب بسعر أعلى من خام سلة أوبك.