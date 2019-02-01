أسعار النفط مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 31-1-2019

أسعار النفط اليوم الخميس 31-1-2019 بجميع خاماته القياسية، سواء كان سعر نفط برنت كذلك أو سعر سلة أوبك بجميع أعضائها ولعل من أبرزهم المجموعة العربية، مثل سعر النفط السعودي والجزائري والإماراتي وغيرها من باقي الدول مقابل بورصة أسعار الدولار الأمريكي.

سعر النفط اليوم مقابل الدولار الأمريكي