الآن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 : تابع معنا نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة...

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 الصف الأول .. الثاني الإعدادي أصبحت محل بحث متزايد، فقد انتهت امتحانات سنوات النقل ألإعدادي بجميع محافظات مصر، ومن حينها وبدأ الطلاب والطالبات البحث عن نتيجة الامتحانات، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال روابط نتائج الامتحانات بجميع محافظات مصر، كما نتمنى لكم جميعاً التوفيق والنجاح، وأن تسعدوا بإجازة نصف عام سعيدة، تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2018 .. نتائج الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي تعرف على أخبار نتائج المرحلة الإعدادية من خلال الدخول على المواقع الرسمية لكل محافظة، حيث يرتفع البحث عن النتائج بعد انتهاء جميع امتحانات المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية ويتبقى الإعلان عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

ملحوظة هامة

في حال ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية تيرم أول 2019 ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2018 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

موعد ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية تيرم أول 2019

ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية تيرم أول 2019

قد أنهي معظم طلاب جميع المحافظات امتحانات التيرم الأول للعام الدراسي 2018-2019 بهدوء وسلاسة، ولم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.