نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول 2019 : نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية .. الفيوم .....

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 تيرم أول للعام الدراسي 2019/2018، يترقب طلاب وطالبات محافظات مصر نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر المختلفة، وذلك لنتيجة الفصل الدراسي الأول، فقد انتهت امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي وينتظر طلاب هذه المرحلة إعلان النتيجة بشغف بالغ، كذلك حال طلاب المرحلة الابتدائية والتي أنهى معظم طلاب هذه المرحلة امتحانات ألترم الأول لهذا العام الدراسي، وسنتابع معكم أبنائنا الطلاب كل ما يصدر من تصريحات من قبل المسئولين عن التعليم بمحافظات مصر المختلفة، وكذلك كل ما يستجد من أخبار بخصوص موعد إعلان النتيجة، وسيتم تحميل الموقع الرسمي لبوابة التعليم والتي سيتم إعلان النتيجة من خلالها على هذا المقال.

لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

كما يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم والإجابة على كل تساؤلاتكم من خلال ترك تعليق على هذا المقال، كما سنساعدكم في حالة عدم التمكن من معرفة النتيجة الخاصة بكم، فسيتم إعلان النتيجة برقم الجلوس بجميع الإدارات التعليمية، وتتم الآن عملية تصحيح أوراق الإجابة لسنوات النقل على قد وساق بعد انتهاء الامتحانات لصفوف النقل الدراسية، اصبح الآن بإمكان جميع تلاميذ محافظات مصر معرفة ومتابعة نتيجة الامتحانات بالدرجات، كما سيتم عرض نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم أو برقم الجلوس، كما سيعلن أسماء الأوائل أولاً بعد اعتماد النتيجة مباشرة، واعتمادها سيتم من قبل المحافظين والإدارات التعليمية.

الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكياء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

انتهى طلاب سنوات النقل الإعدادية بجميع المحافظات من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2017-2018، وينتظروا ثمار جهدهم مع إعلان النتيجة للفصل الدراسي الثاني وكذلك الحصول على الدرجات التفصيلية في المواد أدوا الامتحان فيها، بعد أن بذلوا كل جهدهم في المذاكرة، حتى يستمتعوا بإجازة صيفية سعيدة قبل العودة للمذاكرة والاجتهاد من جديد.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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نتيجة التيرم الأول الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج

تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب المرحلة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها خلال أيام قليلة بعدما انتهت جميع عمليات التصحيح وكذلك رصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات.

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