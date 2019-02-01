نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول 2019 : نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية .. الفيوم .....

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 تيرم أول للعام الدراسي 2019/2018، يترقب طلاب وطالبات محافظات مصر نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر المختلفة، وذلك لنتيجة الفصل الدراسي الأول، فقد انتهت امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي وينتظر طلاب هذه المرحلة إعلان النتيجة بشغف بالغ، كذلك حال طلاب المرحلة الابتدائية والتي أنهى معظم طلاب هذه المرحلة امتحانات ألترم الأول لهذا العام الدراسي، وسنتابع معكم أبنائنا الطلاب كل ما يصدر من تصريحات من قبل المسئولين عن التعليم بمحافظات مصر المختلفة، وكذلك كل ما يستجد من أخبار بخصوص موعد إعلان النتيجة، وسيتم تحميل الموقع الرسمي لبوابة التعليم والتي سيتم إعلان النتيجة من خلالها على هذا المقال.
كما يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم والإجابة على كل تساؤلاتكم من خلال ترك تعليق على هذا المقال، كما سنساعدكم في حالة عدم التمكن من معرفة النتيجة الخاصة بكم، فسيتم إعلان النتيجة برقم الجلوس بجميع الإدارات التعليمية، وتتم الآن عملية تصحيح أوراق الإجابة لسنوات النقل على قد وساق بعد انتهاء الامتحانات لصفوف النقل الدراسية، اصبح الآن بإمكان جميع تلاميذ محافظات مصر معرفة ومتابعة نتيجة الامتحانات بالدرجات، كما سيتم عرض نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم أو برقم الجلوس، كما سيعلن أسماء الأوائل أولاً بعد اعتماد النتيجة مباشرة، واعتمادها سيتم من قبل المحافظين والإدارات التعليمية.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.
نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019
خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي
- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي لمحافظتك
- قم بإدخال رقم الجلوس
- يتم اختيار المرحلة التعليمية
- نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2017-2018.
- اضغط كلمة بحث.
الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكياء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات.
نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
انتهى طلاب سنوات النقل الإعدادية بجميع المحافظات من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2017-2018، وينتظروا ثمار جهدهم مع إعلان النتيجة للفصل الدراسي الثاني وكذلك الحصول على الدرجات التفصيلية في المواد أدوا الامتحان فيها، بعد أن بذلوا كل جهدهم في المذاكرة، حتى يستمتعوا بإجازة صيفية سعيدة قبل العودة للمذاكرة والاجتهاد من جديد.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
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تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب المرحلة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها خلال أيام قليلة بعدما انتهت جميع عمليات التصحيح وكذلك رصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات.