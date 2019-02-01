موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بني سويف...

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019 الفصل الدراسي الأول “تيرم أول” ويتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية من خلال بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة، وعلى موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج الرسمية الخاصة بالمحافظات، فمن المتوقع خلال الأيام القلية القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات بعدما تم إعلان نتائج محافظة القاهرة والجيزة والإسكتدرية وكفر الشيخ، حيث يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي تباعاً في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام 2019.

تعرف على أخبار نتائج الشهادة الإعدادية من خلال الدخول على المواقع الرسمية لكل محافظة، حيث يرتفع البحث عن النتائج بعد انتهاء جميع امتحانات المرحلة الإعدادية، ويتبقى الإعلان عن نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية 2019

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019 وطريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على رابط نتيجة الإعدادية بمحافظته الفصل الدراسي الأول روابط جميع المحافظات بالجدول التالي يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2019 وجميع محافظات مصر

ملحوظة هامة

ويتوقع ظهور النتائج قريباً بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة