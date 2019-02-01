“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج و أسوان و قنا و أسيوط و الأقصر “الصف الثالث الاعدادي”...

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة سوهاج و محافظة أسون و قنا و أسيوط و الأقصر، حيث مازالت أعمال التصحيح و المراجعة، تتم فى كنترولات هذه المحافظات، و ستتم بعد ذلك مراجعة درجات الطلاب تمهيداً، لعرضها على المحافظ، و اعتماد النتيجة، و رفعها على موقع مديرية التربية و التعليم التابع لكل محافظة، و سننشر لكل رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى التابع لكل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج، سوف يتم الاعلان قريباً عن نتيجة الشهادة الاعدادية، على مستوى جميع ادارات محافظة سوهاج، من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية تعليم سوهاج على هذا الرابط، وأيضا من خلال هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

تُجرى الآن عمليات المراجعة الشاملة على أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادى، فى جميع كنترولات أسوان ، و بعد ذلك يتم اعتماد النتيجة،ورفع نتيجة اعدادية أسوان الترم الأول، على موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى لجميع مدارس محافظة قنا، عن طريق مديرية التربية والتعليم بقنا من هذا الرابط و سيت تفعيل الرابط فور اعلان النتيجة.