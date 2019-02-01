“استقبل” تردد قنوات MBC ام بي سي الفضائية على النايل سات والعرب سات تحديث يناير 2019 من...

تعد قنوات MBC احد أشهر القنوات العربية، فقنوات ام بي سي قنوات رائدة في عالم القنوات الفضائية بما تملكه من عراقة وشعبية كبيرة ومحتوى ترفيهي كبير، ومن خلال المقالة التالية سنتعرف على تردد قنوات MBC الترفيهية سواء القناة العامة أو القنوات الخاصة بالأفلام الأجنبية ولمحتوي الأجنبي والمسلسلات وقناة أم بي سي مصر على النايل سات والعرب سات.

قنوات أم بي سي هي قنوات متعددة الترفهية بدأ بثها عبر الأقمار الاصطناعية من لندن في سبتمبر 1991 وما زالت مستمرة حتى الآن وهو أعرق قناة فضائية عربية، ومن وقت بثها حتى الآن تقوم القناة بجذب الكثير من المتابعين عبر شاشتها، نتيجة لتجدد محتواها عبر السنين، والآن باقة قنوات أم بي سي تعرض المسلسلات المصرية والهندية والكورية والمصرية والخليجية كعرض أول، بالإضافة إلي الأفلام الإمريكية على قناة MBC 2 والعديد من المحتويات على القنوات الأخرى.

تردد قناة MBC ام بي سي

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11470 عمودي 5/6 27500 عرب سات 11270 عمودي 5/6 27500

تردد قناة mbc2 ام بي سي 2

التردد القطبية الترميز 11470 عمودي 27500

تردد قناة mbc4 ام بي سي 4

القمر التردد FEC نايل سات 11938 V 3/4

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11938 V 3/4

27500 عرب سات

11919 v 3/4

27500

تردد قناة ام بي سي دراما MBC drama

القناة القمر الصناعي القطبية التردد معامل التصحيح ام بي سي دراما نايل سات V 11938 3/4 ام بي سي دراما نايل سات V 11470 5/6

تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action

القم الصناعي التردد معدل الترميز عرب سات 12284 5/6 عمودي 27500 عرب سات 11270 5/6 عمودي 27500 نايل سات 11476 5/6 عمودي 27500 نايل سات 11470 5/6 عمودي 27500

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood

التردد / نايل سات القطبية معامل التصحيح 11938 أفقي 5/6

أضفنا لكم التردد السليم الخاص بقنوات mbc الموجود على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، متابعة ممتعة للمشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي.

وقدمنا للمتابعين كل الترددات السليمة الخاصة بمجموعة قنوات MBC عبر الأقمار الصناعية المختلفة، تستطيع عزيزي الزائر أستقبالها والاستمتاع بما تقدمه، أما إذا كانت لديك أي مشكلة في استقبال القناة يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليك.

في حال توقف البث على الترددات المذكورة أعلاه، يرجى معاودة الزيارة للمقال، حيث سنقوم بحل المشكلة ووضع الترددات الجديدة أن وجدت.