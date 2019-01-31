محمود الجندي يكشف سبب اعتزاله الفن

قال الفنان محمود الجندي أن سبب قراره الأخير بالابتعاد عن الفن، هو غياب القيم والاحترام بين جيل الشباب وبين الجيل القديم، وهو ما يدل على عدم وجود الاحترام والحب بين أبطال العمل الواحد، فعندما كنا صغار كنا نقف احتراما وتبجيلا للنجوم والأبطال الكبار لأننا كنا نتعلم منهم لكن اليوم انعدمت القيم والأخلاق.

وكشف الفنان محمود الجندي على قناة ON E، عن المسلسل الذي كان بسببه أتخذ قرار ابتعاده عن التمثيل وهو مسلسل رمضان كريم، والذي تم إذاعته العام الماضي والذي كان يشارك بطولته الفنان سيد رجب، حيث كان المسلسل يقوم على أنه يوجد أثنين أخوات وهم رمضان وأخوه كريم، وعندما انتشرت الدعاية الخاصة بالمسلسل والبوسترات الخاصة به لم نجد انفسنا على الدعاية أنا والفنان سيد رجب، وعندما رجعت للمنتج قال أنه ليس له دخل في ذلك. وفق "نجوم مصرية"

وأضاف الفنان محمود الجندي يوجد مسلسل آخر دفعني إلى قرار الاعتزال وأنه لا يستطيع أن يذكر اسم هذا المسلسل لأنه لم يذاع أو لم يتم عرضه بعد، وما حدث في المسلسل أن المسلسل لم يتم الانتهاء من كتابته وبالرغم من ذلك يقومون بالتصوير فيه ويتم التغيير فيه من وقت لآخر ويتم تصوير المشاهد أكثر من مرة بسبب كثرة التعديلات على كتابة السيناريو.