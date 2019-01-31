مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني الحلقة 83 تشعل محركات البحث

حققت حلقة ابو العروسة 83 نسبة مشاهدة عالية على محركات البحث، وكذلك على المواقع التي تنشر حلقات المسلسل المصري الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة.

وتمكنت الحلقة من جذب انتباه الجمهور المتابع للمسلسل العائلي، حيث لاقت صدى واسع في المجتمع المصري؛ نظرًا لعودة الدراما العائلية من خلاله.

ونال مسلسل ابو العروسة على اعجاب الجمهور المصري والعربي، حيث أن المسلسل يشجع على الأجواء العائلية والحب الذى افتقده المجتمع خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد انتشار السوشيال ميديا.

ويعرض المسلسل في الثامنة مساء من يوم السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة dmc.