“استعلم برابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية “الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس...

إليكم نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول لمحافظة الغربية، ومع نهاية طلاب الشهادة الإعدادية من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم سنتابع معهم عبر تلك المقالة على عملية ظهور النتيجة الخاصة بإعدادية الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بين أسبوع إلي 10 أيام بعد نهاية الطلاب من كافة الامتحانات.

وكان قد انتهي الطلاب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية من أداء الامتحانات الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول، وتبدأ الآن عمليات تصحيح الأوراق سريعاً من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتي تتواجد في مدينة طنطا، وبعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة ينتظر رفع النتائج بعد أعتمادها من قبل محافظ الغربية اللواء هشام السعيد عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2019

هناك احتمالات كبيرة لظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 خلال الساعات المقبلة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية فكونوا متابعين معنا.

كونوا على أتم الاستعداد، نؤكد على جميع طلاب الغربية إن نتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالمحافظة سيتم صدورها في الساعات المقبلة من هذا الأسبوع بشكل كبير.

من خلال الرابط الذي بالأعلى سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول حال اعتمادها مباشرة من قبل المحافظ.

يذكر أن امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية محافظة الغربية انتهت يوم الخميس 24 يناير، وقاربت لجان التصحيح من نهاية أعمالها، حيث ستكون النتيجة متاحة فور تجميع الدرجات من الكنترولات.