كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عرض "قيد عائلي" على قناة "cbc" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة فنون مصر لمحمد محمود عبد العزيز، المنتجة لمسلسل "قيد عائلي"، عرضه في الأول من مارس عبر قناة cbcالفضائية، وهو من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

وطرحت الشركة المنتجة عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، ما يقرب من 15 بوستر دعائي رسمي، لأبطال المسلسل عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، صبري فواز، محمد رياض، سيمون، نضال الشافعي، مريهان حسين، دينا فؤاد، خالد سرحان، ريم البارودي، دنيا عبد العزيز، أميرة هاني ومحمد نجاتي.