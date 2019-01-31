“احصل على” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا برقم الجلوس فور ظهورها

يقوم طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة قنا بمتابعة آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا ، بعد أن بذلوا الكثير من الجهد طوال الفصل الدراسي الأول، والآن هم في انتظار موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بقنا عبر مديرية التربية والتعليم، بعد أن أدوا امتحانات الترم الأول الاسبوع الماضي، وحول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا موضوعنا اليوم، ستابع لكم لحظة بلحظة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا خلال ساعات، بعد أن تنتهي أعمال الكنترول من تصحيح و مراجعة وتجميع ، ثم سوف يقوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا باعتماد النتيجة، وسوف يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بقنا، كي يطمئن الطلبة والطالبات على نتاج مجهوداتهم.

البوابة الإلكترنية لمحافظة قنا

من المتوقع أن يتك رفع نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة قنا ، ووفق تصريحات السيد المحافظ، جاري عمل بعض التعديلات على النظام الإلكتروني للموقع، كي يحصل الطلبة على نتائجهم دون أن يواجهوا أي صعوبات، هذا وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن مديرية التربية والتعليم بقنا تحرص على السرية التامة لمنع أي اختراق قد يحدث لموقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في قنا الترم الأول 2019

إذا أردت أن تكون أول من يحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة قنا، كل ماعليك فعله، هو أن تترك لنا رقم جلوسك أسفل الموضوع، وسوف نحضر لك النتجة فور ظهورها بإذن الله.