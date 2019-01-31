نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة القاهرة ظهرت اليوم، وتم رفعها على بوابة التعليم الأساسى، و اعتمدها محافظ القاهرة منذ ساعات، وبلغت نسبة الناجحين 76.6%، و تم رفعها على بوابة النتائج وسوف ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة، كما سننشر لكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية لعدد آخر من المحافظات، منها رابط نتيجة اعدادية المنوفية، ورابط نتيجة اعدادية كفر الشيخ، كما سننشر أيضا رابط نتيجة إعدادية محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة القاهرة

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى جميع الادارات التعليمية لمحافظة القاهرة، سيكون من خلا بوابة التعليم الأساسى من خلال هذا الرابط عن طريق رقم الجلوس، و للمزيد من التفاصيل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة المنوفية

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث محافظة المنوفية عن طريق هذا الرابط و سوف يُفعيل الرابط عند إعلان النتيجة للمزيد من التفاصيل ستكون على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة كفر الشيخ

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة كفر الشيخ، بعد الانتهاء تماما من تصحيح الامتحانات و مراجعتها بدقة، وتم رفعها على مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أو من خلال هذا الرابط