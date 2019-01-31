الآن …روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019

بعد انتهاء فترة الامتحانات وما مر بها من شكاوى الطلبة وأولياء الأمور من صعوبة بعض الأجزاء الواردة بأسئلة الامتحان بدأت أجازة نصف العام الدراسي والتي تكون فترة قلق للكثيرين وأصبح الشغل الشاغل للطلبة وأولياء الأمور هو انتظار ظهور النتائج بفارغ الصبر للاطمئنان علي نتائجهم في الامتحانات تمهيدا للاستعداد للترم الثاني من العام الدراسي 2018/2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية 2019

وهاهي أيام قليلة تفصلنا عن ظهور النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الإسماعيلية بعد أن انتهت جميع لجان الكنترول من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتي يحصل كل طالب علي حقه الفعلي من اجتياز الامتحانات.

وبعد اعتماد النتيجة يتم توزيعها علي الإدارات التعليمية المختلفة تمهيدا لنشرها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بجانب ظهورها علي بوابة التعليم الأساسي الخاص بالنتائج، كما تتسابق العديد من المواقع التعليمية المشهورة في إعلان النتيجة ووضع الكثير من الروابط لسهولة الحصول عليها.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

باستخدام الاسم ورقم الجلوس يتمكن الطالب وولي الأمر من الإطلاع علي نتيجة الترم الأول.

يمكن زيارة العديد من المواقع مثل :

ومع ظهور النتيجة يتم نشر قائمة بأسماء الطلبة الأوائل نهاية العام الدراسي لتكرمهم علي ما بذلوه من جهد في الوصول للنجاح والتفوق.