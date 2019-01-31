البوابة الإلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019..الترم الأول

أكد المسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية على أن أدارة تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بطلبة المرحلة الإعدادية لعام 2019، تم الانتهاء منها وكذلك تم الانتهاء من مرحلة المراجعة حتى لا يكون هناك أخطاء في عمليات التصحيح فيترتب عليها ظلم لأي طالب، وأن جميع مقرات التصحيح قامت برصد وتجميع الدرجات تمهيداً لرفع النتيجة.

النتيجة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، وسيتم إعلان النتيجة داخل المحافظة بعد اعتمادها من السيد المحافظ الذي أشار أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول ظهرت في وقت المناسب من أجازة نصف العام حتى يستمتع الطلبة الناجحين بباقي فترة الأجازة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

يتم إعلان النتيجة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية لجميع المديريات داخل محافظة المنوفية عبر هذا الرابط، رابط إظهار النتيجة من أدارة تصحيح الامتحانات وذلك عن طريق الخطوات الأتية.

الضغط على الرابط السابق

ثم أدخل البيانات المطلوبة( رقم الجلوس- والاسم)

ملحوظة: في حاله عدم التمكن من الوصول ألي النتيجة وعدم فتح الرابط بسرعة، أعد المحاولة لان هناك ضغط على المواقع الإلكترونية من أجل معرفة النتائج ليس في المنوفية فقط ولكن في جميع المحافظات