نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 محافظة الإسكندرية الآن برقم الجلوس

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بمحافظة الإكندرية حيث بلغت نسبة النجاح 86.1% فى جميع مدارس المحافظة.

وصرح الأستاذ مصطفى عجمي القائم بأعمال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بأن النتيجة قد تم نشرها على شبكة الإنترنت فورا اعتماد السيد المحافظ لها، وأشار بأن عدد المتقدمين لامتحانات نصف العام بمحافظة الإكندرية بلغ 82 ألف و 699 طالب وطالبة.

وأشار الأستاذ مصطفى عجمي بأن عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بمحافظة الإسكندرية قد بلغ عددهم 70 ألف و352 طالب وطالبة، وقد شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة النجاح للبنات 89% بينما بلغت نسبة النجاح للبنين 83.1%.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بمحافظة الإسكندرية

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام بمحافظة الإسكندرية يمكن الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية من هنا ثم إدخال رقم جلوس الطالب والضغط على زر النتيجة، فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل بالاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب فى جميع المواد اللغة العربية، واللغة الإجنبية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والرياضيات، والحاسب الألى، والتربية الدينية، والرسم، ونعرض صورة من نتيجة أحد طلاب محافظة الإسكندرية للتأكيد على ظهور النتيجة وأن الرابط يعمل بكفاءة.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الإسكندرية من خلال الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من هنا ثم اختيار رابط من الروابط الثلاثة التى توفرها موقع محافظة الإسكندرية وادخال رقم الجلوس والحصول على النتيجة.

وأسرة موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية ويمكننا المساعدة فى حصولك على النتيجة بالدرجات بأن تقوم بترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة.