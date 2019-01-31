أعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس

ابناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بإعتماد نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي 2019 للشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 76.6% وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة 115323 طالب وطالبه من إجمالي 152848 طالب وطالبه حضر منهم الامتحانات نحو 150556 طالب وطالبه.

خصصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أكثر من رابط لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة وهذه الروابط هي:

* من خلال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالضغط هنا

* من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي بالضغط هنا

* من خلال القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع، حيث سنقوم بعرض النتيجة فور تمكننا من ذلك.

من جهته هنأ الاستاذ محمد عطيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الطلاب الناجحون في الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، وطالبهم بالمزيد من الجد والاجتهاد للحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

وأشار الاستاذ محمد عطيه بأن إدارة وسط القاهرة التعليمية قد أحتلت المرتبة الأولي بنسبة نجاح 97.98% في ترتيب الادارات التعليمية على مستوى محافظة القاهرة، ثم تلتها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 92.62% ثم إدارة حلوان التعليمية في المركز الثالث بنسبة 91.58%.

وأضاف الاستاذ محمد عطيه بأن محافظ القاهرة قد أعتمد أيضاً نتيجة المدارس الدولية وبلغت نسبة النجاح 93.5%.

ويسر موقع نجوم مصرية بأن يقدم أجمل الامنيات وأرق التهاني لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة بمناسبة النجاح الباهر والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد.