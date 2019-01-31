موقع البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية alexandria.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم...

قام الاستاذ الدكتور محافظ الاسكندرية عبدالعزيز قنصوة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بالمحافظة، وذلك قبل أن تكون النتيجة متاحة لكافة طلاب الفصل الثالث الاعدادي وذويهم داخل المحافظة، والاطلاع عليها من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية.

وكان الاستاذ مصطفى عجمي القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية قد صرح بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لاداء اختبارات الشهادة الاعدادية قد وصل إلى 82 ألفًا و699 طالباً وطالبة، حيث كانت أعلى نسبة نجاح بين الادارات التعليمة التابعة للمحافظة كانت من نصيب إدارة الجمرك التعليمة والتي بلغ فيها نسبة النجاح بحوالي 98.9% وهي النسبة الأعلى في اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية لمحافظة الاسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

وقد بلغت نسبة الطلاب الناجحين في اختبارات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية نحو 86.1% بواقع 70 ألفًا و352 طالبًا وطالبة نجحوا في هذه الامتحانات داخل المحافظة، حيث بلغت نسبة الناجحين من الطلاب 83.1% بواقع 34 ألفًا و601 طالباً، فيما كانت نسبة نجاح الطالبات داخل محافظة الاسكندرية أكثر من الطلاب، إذ أن الفتيات تمكن من أن تكون نسبة النجاح بينهن هي 89% بواقع نجاح 35 ألفًا و751 طالبة في المحافظة.

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موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية

هذا وقد خصصت محافظة الاسكندرية روابط خاصة بنتائج الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الاسكندرية، كل ما عليكم هو التوجه لزيارة موقع البوابة الالكترونية التابع للمحافظة على شبكة الانترنت وعنوانه هو :www.alexandria.gov.eg ومن ثم الضغط على كلمة الرابط الأول أو الرابط الثاني أو الرابط الثالث، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى صفحة النتائج، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كما يمكنكم وضع تعليق بأسفل هذا المقال يحتوي على رقم الجلوس الخاص بالطالب داخل محافظة الاسكندرية في كافة الادارات التعليمية داخل المحافظة، وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.