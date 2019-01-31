“نتيجة الشهادة الأعدادية” عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس الترم الأول 2019...

نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الأعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس بمحافظة القاهرة الترم الأول 2019، حيث يمكنكم الأستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التابع للتعليم الأساسى لكي يتم الحصول على النتيجة بكل سهولة.

أكد لنا وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحاتة يمكن لأي طالب التعرف على الدرجات الخاصة به التابعة لأختبارات الفصل الدراسي الأول 2019 لكي يطمأن جميع الطلبة على المجموع الكلي للدرجات، وقد أشارا لنا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث تم اعتماد نتيجة الشهادة الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة القاهرة وجاءت نسب النجاح بجميع مدارس التعليم العام،وسوف نذكرها لكم من خلال متابعة المقال في النقاط الأتية:

نسب النجاح لنتيجة الشهادة الأعدادية الترم الأول 2019 محافظة القاهرة

نقدم لكم نتيجة الشهادة الأعدادية ونسب النجاح بجميع مدارس التعليم العام، حيث كانت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين ضعاف السمع وهي 100%، ومدارس التعليم العالي كانت نسبة النجاح فيها 76.6% ونعرض لكم باقي النسب لكي يتم التعرف عليها من خلال المقال.

نتيجة الشهادة الأعدادية ونسب النجاح بمدارس التعليم العام

وقد صرح لنا وكيل أول الوزارة الأستاذ / محمد عطية مدرير المديرية، بأن بلغت نسبة النجاح بمدارس الأعدادية العامة 76.6% ونسبة النجاح بالمدارس الدولية بلغت 97.9%.

أما النسبة للأعدادية والرياضة 75%.

وللحصول على نتيجة الشهادة الأعدادية عبر موقع التربية والتعليم يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال برقم الجلوس وسوف نقوم بالرد عليكم عند ظهور النتيجة.