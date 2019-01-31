نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 من أكثر الأمور التي يبحث عنها أولياء الأمور والطلبة والطالبات وكذلك السادة المعلمين، كي يطمئنوا على حصاد مجهوداتهم طوال العام الدراسي، ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 بحاله من القلق والترقب، كما ينتظرون انتهاء كنترول محافظة المنيا من أعمال امتحانات الشهادة الاعداديه حيث يأملون أن تَعلن نتيجة اعدادية دمياط في موعدها بدون أي تأخير أو مشكلات، للحصول علي أعلي الدرجات ، يذكر أنه في وقت سابق قد اعتمدت السيدة محافظ دمياط جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي والذي يبدأ بمادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 17 / يناير / 2019 ، وانتهي بمادة العلوم يوم الخميس الموافق 24 / يناير / 2019 ، وقد حرص الطلاب علي استذكار ومراجعه جميع الدروس استعدادا لبدأ الإمتحانات، والآن في انتظار موعد ظهور نتيجة نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 .اليوم سوف نخبركم بكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهاده الاعداديه بدمياط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019

قامت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بإصدار تعليماتها إلي مديرية التربية والتعليم لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية ، كما أصدرت تعليماتها إلي جميع أجهزة المحافظة حتى تكون علي أهبة الاستعداد للحول دون حدوث أي مشكلات ومعوقات للطلبة عند أداء امتحاناتهم وتأمين المدارس التي بها لجان حرصاً علي هدوء وراحة الطلبة والطالبات متمنيتاً لجميع أبنائها الطلاب النجاح والتميز ، وأكدت سيادتها على ظهور نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 في موعدها المحدد.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 اليوم السابع

تكثف جريدة اليوم السابع وموقعها الرسمي علي الإنترنت جهودها استعداداً لبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، وقد نشرت في تقارير صحفية سابقه جداول ومواعيد الامتحانات وفي متابعه مستمرة لحظه بلحظه حتى انتهاء الامتحانات وسوف تقوم بإعلان نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019

علي موقعها الإلكتروني فور اعتمادها من معالي الدكتورة محافظ دمياط حتى يتسنى للطلاب معرفة نتيجتهم بكل سهولة .

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة دمياط 2019

ومن جانبه أكد السيد الأستاذ أحمد سويلم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط أنه في اجتماعات مستمرة مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك للتنسيق معهم كي تظهر نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 بدون أي مشكلات ، كما أكد أن نتيجة اعدادية دمياط سوف ترفع علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط حين انتهاء الكنترول من أعمال الرصد وإعداد الكشوف .

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وفي النهاية نتمنى لجميع الطلاب التفوق والنجاح .